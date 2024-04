Pieskow: Ameryka będzie musiała za to odpowiedzieć

Komentując decyzję o przyznaniu pomocy dla Ukrainy rzecznik Kremla stwierdził, że była ona "oczekiwana i przewidywalna".



- To jeszcze bardziej wzbogaci Stany Zjednoczone Ameryki i jeszcze bardziej zrujnuje Ukrainę, powodując śmierć większej liczby Ukraińców z winy reżimu w Kijowie — powiedział Pieskow.

Rzecznik kremla odniósł się także do kwestii wykorzystania zamrożonych aktywów. Stwierdził, że jeżeli do tego dojdzie, "spowoduje to nieodwracalną szkodę dla wizerunku Stanów Zjednoczonych Ameryki" i zmusi wielu inwestorów w tym kraju do zaoszczędzenia funduszy,"ponieważ zostanie naruszona stabilność własności prywatnej, zwłaszcza własności państwowej".

- I, oczywiście jeśli to prawda, Ameryka będzie musiała za to odpowiedzieć. I raczej nie będzie tu żadnych ograniczeń czasowych. I zrobimy to w sposób, który najlepiej odpowiada naszym interesom – dodał Pieskow.