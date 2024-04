Analitycy wojskowi uważają, że obrona powietrzna Ukrainy działa w ograniczony sposób lub została zniszczona, umożliwiając rosyjskim samolotom swobodne i niezagrożone operowanie w niektórych krytycznych obszarach linii frontu.

Zdolność rosyjskich samolotów do operowania na głębokości ponad 100 kilometrów w ukraińskiej przestrzeni powietrznej w pobliżu linii frontu bez znaczących strat wskazuje, że ukraińska obrona powietrzna w tym obszarze jest obecnie niewystarczająca, aby powstrzymać lub uniemożliwić rosyjskim samolotom operowanie na linii frontu.

Ukrainie brakuje pocisków przeciwlotniczych

Zdolność Ukrainy do przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu na rosyjskie samoloty strategiczne zaangażowane w walkę może tymczasowo ograniczyć rosyjskie operacje powietrzne, tak jak miało to miejsce w przeszłości, jednak nie może to zrekompensować krytycznego niedoboru środków obrony powietrznej.

Siły ukraińskie muszą podejmować trudne decyzje, które cele atakować za pomocą ograniczonych środków.