Ostrzeżenie przed podróżami na Bliski Wschód. „Sytuacja jest nieprzewidywalna”

„Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu tych trzech państw. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz braku możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych” – napisało ministerstwo na swojej stronie internetowej.

Ministerstwo odradza wszelkie podróże do obszaru przylegającego do Strefy Gazy, strefy przygranicznej z Libanem i Syrią oraz Jerozolimy. Na pozostałym terytorium Izraela resort odradza podróże, które nie są konieczne. „Jeżeli przebywasz obecnie w Izraelu, rozważ, czy dalszy pobyt jest na pewno konieczny” – napisali dyplomaci.

Izrael zagrożony terroryzmem

Jak tłumaczą, Izrael to państwo zagrożone terroryzmem. Ponadto od 8 października 2023 r. na terytorium całego kraju obowiązuje stan wojny w związku z działaniami militarnymi w Strefie Gazy. Terytorium Izraela narażone jest na ataki rakietowe oraz zamachy terrorystyczne. „Bądź szczególnie ostrożny w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary. Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, bezwzględnie stosuj się do poleceń władz” – radzi ministerstwo.

Przypomina, że w Jerozolimie, Tel Awiwie i innych większych miastach może dochodzić do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć z siłami porządkowymi i aktów przemocy. Okresowo służby mogą ograniczyć dostęp do niektórych dzielnic i obiektów oraz wprowadzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa dla turystów. Dzieje się tak np. w Wigilię, podczas świąt żydowskich czy islamskich, a także przed szabatem (okres od piątkowego do sobotniego zachodu słońca).