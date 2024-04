Negocjacje w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników, porwanych 7 października po napaści terrorystów z Hamasu, trwają od kilkunastu tygodni.



Ramy ustalone przez negocjatorów mówią, że podczas pierwszej sześciotygodniowej przerwy w walkach Hamas powinien uwolnić 40 zakładników, w tym wszystkie kobiety, a także chorych i starszych mężczyzn. W zamian setki palestyńskich więźniów miały zostać uwolnione z izraelskich więzień.

Z danych, do których dotarło CNN, wynika jednak, że mniej niż 40 żyjących zakładników przetrzymywanych przez Hamas spełnia proponowane kryteria. Może to oznaczać, że zginęło ich więcej, niż do tej pory sądzono.

Przez miesiące negocjacji od ostatniego zawieszenia broni Izrael wielokrotnie prosił o listę zakładników i warunki ich przebywania. Hamas odmawiał argumentując, że potrzebuje przerwy w walkach, aby móc wyśledzić i zebrać zakładników. Tego samego argumentu używali terroryści w listopadzie przed tygodniowym zawieszeniem broni, które zostało przerwane , gdy Hamas nie uwolnił uzgodnionej liczby zakładników.