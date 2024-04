Strefa Gazy: Atak na konwój organizacji World Central Kitchen. Zginęło siedem osób, w tym Polak

Informacja o ataku, w którym zginęli wolontariusze organizacji World Central Kitchen, pojawiła się we wtorek rano. Jedną z siedmiu ofiar śmiertelnych ataku izraelskiej armii na konwój z pomocą humanitarną, który wiózł żywność dla mieszkańców Strefy Gazy, był polski wolontariusz Damian Soból z Przemyśla. Oprócz Polaka w ataku zginąć mieli obywatele Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady i USA, a także palestyński kierowca. Pojazd, którym jechali wolontariusze, miał zostać ostrzelany wkrótce po wjechaniu na teren północnej Strefy Gazy. Zaatakowany konwój miał być oznakowany w sposób, który informował iż pojazdy należą do organizacji humanitarnej.

Izrael przyznał się co prawda do ataku, ale do tej pory nie przeprosił rodzin ofiar. Izraelska armia miała prowadzić dochodzenie w sprawie. Śledztwo podjęła wcześniej też polska prokuratura.

We wtorek rano polskie MSZ przekazało wyrazy współczucia rodzinie polskiego wolontariusza. Resort dyplomacji w komunikacie podkreślił, że Polska "nie zgadza się na brak przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony cywilów, w tym pracowników humanitarnych". Wcześniej we wtorek rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował m.in. że strona polska zwróciła się do władz Izraela z prośbą o wyjaśnienia.

Głos w sprawie zabrał także premier Izraela, Beniamin Netanjahu, który po opuszczeniu szpitala, gdzie przeszedł zabieg usunięcia przepukliny powiedział, że „doszło do tragicznego wypadku, w którym siły izraelskie nieumyślnie uderzyły w niewinnych ludzi”.

Wiele krajów potępiło atak Izraela. Organizacja World Central Kitchen – i kilka innych organizacji humanitarnych – zawiesiła swoje działania w rejonie. „Rozumiemy poważne konsekwencje, jakie to zawieszenie działalności będzie miało dla ludności palestyńskiej, ale rosnące ryzyko nie pozostawia nam innego wyboru” – podkreślono.