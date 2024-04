Polak wśród ofiar izraelskiego nalotu w Strefie Gazy. MSZ prosi Izrael o "pilne wyjaśnienia" (WIDEO)

- Mogę złożyć kondolencje (bliskim) ofiar tego wydarzenia. Dokładne dane będę mógł podać dopiero, gdy będziemy mieć potwierdzenie ze strony izraelskiej — powiedział Wroński.



- Strona polska wielokrotnie w ostatnim czasie opowiadała się za humanitarnym prowadzeniem tej wojny, przestrzeganiem praw osób cywilnych i organizacji międzynarodowych, a także wyrażała zadowolenie z propozycji przerwania ognia — dodał.



Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, Adrienne Watson, napisała w serwisie X, że „pracownicy organizacji humanitarnych muszą być chronieni” i wezwała Izrael do szybkiego wyjaśnienia okoliczności tragedii.



Z kolei szef MSZ, Radosław Sikorski, napisał w serwisie X, że poprosił izraelskiego ambasadora w Polsce o wyjaśnienia. Z wpisu Sikorskiego wynika, że Polska „wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii”. Śledztwo wszczyna też polskie Ministerstwo Sprawiedliwości.



- Nie rozumiemy tego co się stało. Chcemy dowiedzieć się jak to się stało i dlaczego to się stało — mówił już po wpisie Sikorskiego Wroński.