- Próbujemy znaleźć sposób, by się nie cofać - mówi też Zełenski. I podkreśla, że jeśli front pozostanie stabilny, Ukraina będzie miała czas, by uzbroić i wyszkolić nowe brygady na tyłach, aby w 2024 roku przeprowadzić nową kontrofensywę.



- Jeśli nie podejmiemy kroków wyprzedzających, by przeprowadzić kolejną kontrofensywę, Rosja je podejmie. Tego nauczyliśmy się na tej wojnie: jeśli ty tego nie zrobisz, Rosja to zrobi — przekonuje ukraiński prezydent.



Zełenski przyznaje też, że Ukrainie kończą się środki obrony przeciwlotniczej zapewniające ochronę miastom i infrastrukturze krytycznej. - To prawda. Nie chcę, by Rosja wiedziała, ile rakiet do zestawów przeciwlotniczych mamy, ale co do zasady, to prawda. Bez wsparcia Kongresu będziemy mieć ogromny deficyt pocisków. To jest problem — przyznaje.



Wołodymyr Zełenski o atakach na rafinerie w Rosji: Reakcja USA nie była pozytywna

Odpowiedzią na rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną, są ukraińskie ataki w Rosji — m.in. na rafinerie. „Washington Post” spytał Zełenskiego czy prawdą jest, że Amerykanie wywierali na niego presję, by wstrzymać takie ataki, aby nie doprowadzić do wzrostu cen ropy na rynkach.



Zełenski potwierdził, że reakcja USA na ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie „nie była pozytywna”. Jednak, jak zaznaczył, Ukraina używa do takich ataków dronów własnej produkcji i nikt nie może jej tego zabronić.