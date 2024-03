Żołnierze NATO są już na Ukrainie. Hiszpański dziennik potwierdza słowa Sikorskiego

"El País": Żołnierze NATO są na Ukrainie

Według "El País", Emmanuel Macron nie tylko rozpoczął debatę, ale jego słowa potwierdziły także, że na Ukrainie przebywa już personel wojskowy z państw NATO, choć nie bierze on udziału w operacjach bojowych.

Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. Radosław Sikorski

O tym, że żołnierze NATO są na Ukrainie, mówił w tym miesiącu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są - powiedział na konferencji w Sejmie, związanej z 25. rocznicą wejścia Polski do NATO.

Sikorski nawiązał przy tym prawdopodobnie do słów kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który pod koniec lutego ujawnił, że na Ukrainie przebywają żołnierze brytyjscy i francuscy.

Żołnierze NATO na Ukrainie? "Nic nowego"

"El País" pisze, że obecność na Ukrainie żołnierzy z państw NATO nie jest niczym nowym. "Rzecznik Pentagonu, generał Pat Ryder, potwierdził w październiku 2022 r., że Stany Zjednoczone mają tam swoich przedstawicieli wojskowych, którzy monitorują dostawy broni" - czytamy. W publikacji przytoczono też dokumenty Pentagonu, które wyszły na światło dzienne w kwietniu 2023 r., według których ok. 100 żołnierzy sił specjalnych USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Litwy i Holandii przebywało na terenie ambasad tych państw na Ukrainie.