Pierwszy po prawie dwóch latach: Rosjanie zniszczyli ukraińskiego HIMARS-a

Ich skuteczność okazała się porażająca. Przez całe lato 2022 roku, według informacji ówczesnego szefa amerykańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, gen. Marka Milleya zniszczyły 400 celów. „Pozbawiły Moskwę możliwości składowania ogromnych ilości amunicji bliżej linii frontu i utrzymania dzięki temu dużej szybkostrzelności” – zauważył jeden z ekspertów.

Wróg w szyku rozproszonym

Dodatkowo, wszystkie rosyjskie oddziały zbliżające się do pierwszej linii musiały rozpraszać swój szyk. Jeśli posuwały się zwartymi kolumnami (np. czołgi), natychmiast stawały się ofiarami HIMARS-ów.

Wyrzutnie doskonale też sprawdziły się w tzw. walce kontrbateryjnej, czyli niszczeniu artylerii wroga. „Pomimo rosnącej roli dronów, nadal do 80 proc. pojedynków toczą artyleria i rakiety” – podsumowuje kolejny zachodni ekspert. A to znaczy, że ciosy zadawane przez amerykańskie wyrzutnie rosyjskiej artylerii są bardzo bolesne.

Nieuchwytne, ale dające się zagłuszać

Broń w dodatku okazał się bardzo odporna na Rosjan, którzy od lata 2022 roku nie potrafili wykryć i zniszczyć żadnej wyrzutni. „(Przy współpracy artylerzystów ze zwiadowczymi dronami) czas reakcji artylerii wynosi tylko od około 3 do 5 minut” – opisują obecnie działania rosyjskiej artylerii eksperci z brytyjskiego think tanku RUSI. Mimo to Rosjanie nadal nie byli w stanie trafić HIMARS-ów. Już w styczniu udało im się namierzyć jedną z wyrzutni na donieckim froncie. Nim jednak pociski spadły na pas drzew, gdzie go zauważono, HIMARS już dawno stamtąd uciekł.

Nauczyli się za to zakłócać system naprowadzania jego rakiet, co zmniejszyło celność ataków. Używają do tego swojego systemu walki radioelektronicznej Pole-21, zakłócającego sygnały GPS.