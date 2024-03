Ukraina: niebywałe straty rosyjskiego lotnictwa

Początkowo eksperci obstawiali użycie starych, sowieckich jeszcze rakiet S-200. Prawdopodobnie jednak taką rakietą trafiono latający radar, ale nie liczne myśliwce bombardujące.

Eksperci zaczęli mieć wątpliwości co do danych ukraińskiej armii o ilości zestrzelonych samolotów

Później pojawiała się wersja o „wędrownym Patriocie”. Możliwe, że ukraińska obrona przeciwlotnicza przemieszcza wzdłuż frontu przynajmniej jedną wyrzutnię z amerykańskiego zestawu (cały byłoby jednak trudno) i to pozwalałoby jej sięgać kilkadziesiąt kilometrów za linię frontu. Nie wiadomo jednak co mogłoby służyć za centrum dowodzenia dla tej ruchomej wyrzutni.

Znaleźli się też tacy, którzy wskazywali na … UFO. Na początku marca, nad frontem w Donbasie dron należący do ukraińskiego wywiadu wojskowego (a więc organizacji jak najbardziej racjonalnej) nagrał dziwny obiekt latający, który znajdowało się ok. 50 km nad ziemią. Nie wiadomo, co to było (i czy w ogóle było, bo możliwe, że to tylko anomalia termiczna). No i czy mogłoby cokolwiek zestrzelić.