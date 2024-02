Szantaż bronią jądrową. Zaczęło się od Putina

Groźby użycia takiej broni zaczął rzucać sam prezydent Putin jeszcze przed najazdem. Po nim zrobili to chyba wszyscy liczący się politycy, w tym minister spraw zagranicznych. Jego rzeczniczka jeszcze w czerwcu 2022 roku groziła nią Polsce.

Najczęściej (i najbardziej wulgarnie) robi to były premier i prezydent Dmitrij Miedwiediew. Od początku wojny zapowiada jej użycie od jednego do dziesięciu razy w miesiącu. Szczyt jego gróźb przypadł na marzec 2023 roku. Ale nie z powodu niepowodzeń na froncie (jak to było wcześniej) czy kolejnej pomocy zachodniej dla Kijowa, lecz poczucia osobistego zagrożenia kremlowskich lokatorów. Wtedy to bowiem Międzynarodowy Trybunał Karny wysłał list gończy za Władimirem Putinem, i to wywołało lawinę gróźb atakiem atomowym.

Sam Putin przestał się wypowiadać o tym rodzaju broni we wrześniu 2022 roku. – Putin zajmuje się szantażem jądrowym ostatnie 15 lat i z dość dobrym skutkiem. Przecież z tego powodu Gruzja i Ukraina nie zostały przyjęte do NATO w 2009 roku – sądzi niezależny rosyjski publicysta Andriej Piontkowski.

– Ale wszystko to się skończyło. W październiku 2022 roku USA przestrzegły Putina, co się stanie, w tym z nim samym, jeśli zdecyduje się użyć broni jądrowej – powiedział.

Dodatkowo w marcu 2023 roku Moskwę odwiedził chiński lider Xi Jinping. Poza obietnicami wsparcia również on przestrzegł Putina przed próbami użycia tej broni.

Zachód lekceważy rosyjską broń nuklearną na Białorusi

Do jesieni 2022 roku rosyjskie groźby koncentrowały się na broni strategicznej (dalekiego zasięgu), jednak później w Moskwie zaczęto sugerować użycie taktycznych ładunków na froncie w Ukrainie. Po wyjeździe Xi Jinpinga Putin oświadczył, że Łukaszenko prosił go o przesłanie takich pocisków na Białoruś. NATO nie potwierdzało takiego transferu, ale w sierpniu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda powiedział, że Rosja zaczęła przemieszczać tę broń do włości Łukaszenki.