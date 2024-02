Reuters: Ukraina ma coraz mniej żołnierzy. Rosja ją miażdży

Jak zauważa agencja Reutera, coraz mniej jest między innymi żołnierzy 59. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Ukrainy. „Ukraińska armia staje w obliczu ponurej rzeczywistości: brakuje jej żołnierzy i amunicji, by stawić czoła rosyjskim najeźdźcom” – podkreślono.

Jeden z dowódców 59. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej – posługujący się sygnałem wywoławczym „Tygr” – oszacował, że pozostało już jedynie 60-70 proc. z kilku tysięcy żołnierzy, którzy walczyli w jednostce od początku wojny. Reszta została zabita, ranna lub już do niej nie należy ze względu na wiek bądź chorobę.

„Dotkliwe straty z rąk Rosjan spotęgowały okropne warunki na froncie wschodnim, gdzie zamarznięta gleba zamieniała się w gęste błoto w wyjątkowo wysokich jak na tę porę temperaturach. Sieje to spustoszenie w zdrowiu żołnierzy” – zaznacza Reuters. - Jest deszcz i śnieg. W rezultacie ludzie chorują na zwykłą grypę lub anginę. Przez jakiś czas są wyłączeni z akcji i nie ma ich kto zastąpić - powiedział w rozmowie z agencją dowódca kompanii w Brygadzie. - Najpilniejszym problemem w każdej jednostce jest brak ludzi - dodał.

Reuters rozmawiał z ponad 20 żołnierzami i dowódcami na różnych odcinkach 1000-kilometrowej linii frontu we wschodniej i południowej Ukrainie. Choć wciąż – jak pisze agencja – byli oni zmotywowani do walki, to otwarcie mówili o wyzwaniach związanych z powstrzymaniem Rosjan. Jeden z dowódców 59. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej opisał w rozmowie z agencją Reutera ataki Rosjan. - To grupy składające się z pięciu do siedmiu rosyjskich żołnierzy, którzy nacierają do 10 razy dziennie. Kiedy jedna lub dwie pozycje obronne przez cały dzień odpierają te ataki, chłopaki się męczą – powiedział. - Broń się psuje i jeśli nie ma możliwości dostarczenia większej ilości amunicji lub zmiany broni, to dobrze wiemy, do czego to prowadzi — dodał.