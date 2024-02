26 krajów UE ostrzega Izrael przed „katastrofalną” ofensywą w Rafah

We wspólnym oświadczeniu przedstawiciele wszystkich państw UE oprócz Węgier zaapelowali do Izraela o „natychmiastową przerwę, która doprowadziłaby do trwałego zawieszenia broni, bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników i zapewnienia pomocy humanitarnej”.

Oświadczenie wydano w imieniu „ministrów spraw zagranicznych 26 państw członkowskich Unii Europejskiej”. Węgry – bliski sojusznik izraelskiego rządu – były jedynym krajem, który się pod nim nie podpisał.

Atak na Rafah katastrofalny i nierozsądny

„Prosimy rząd Izraela, aby nie podejmował działań wojskowych w Rafah, które pogorszyłyby i tak już katastrofalną sytuację humanitarną i uniemożliwiłyby świadczenie podstawowych usług i pomocy humanitarnej” – stwierdzili ministrowie.

Izrael przygotowuje się do inwazji lądowej na najbardziej wysunięte na południe miasto Gazy, które po prawie pięciu miesiącach walk nazwał ostatnim bastionem kontroli Hamasu.