Think tank z USA podkreśla, że kluczowe znaczenie mają obecnie opóźnienia w dostawie Ukrainie zachodniej pomocy. Obawy Ukraińców, że pomoc wojskowa z USA zostanie całkowicie wstrzymana (Kongres nadal nie uchwalił ustawy bez której administracja Joe Bidena nie posiada środków na przekazywanie kolejnych pakietów pomocy wojskowej Ukrainie) sprawiają, że ukraińska armia oszczędza posiadane zasoby, m.in. amunicję artyleryjską wzdłuż całej linii frontu, co z kolei — jak pisze ISW — zachęca Rosjan do podejmowania prób wykorzystania sytuacji i podejmowania działań ofensywnych.



Think tank odnotowuje, że działania Rosjan krzyżują ukraińskie plany w zakresie przygotowywania sił do wznowienia kontrofensywy.



Walki o Awdijiwkę: Nawet rosyjskie źródła piszą o ciężkich stratach

Pisząc o zajęciu Awdijiwki przez Rosjan ISW zwraca uwagę, że trwające cztery miesiące walki o to miasto, określane mianem „bramy do Doniecka” pokazują, „jak działania ofensywne prowadzone przez Rosjan nie stwarzają warunków do większych zdobyczy operacyjnych”, ale mimo to „zmuszają Ukrainę do wiązania sił i środków w operacjach defensywnych”.



ISW zwraca uwagę, że aby przesunąć front w rejonie Awdijiwki o niespełna 9 km Rosjanie — według szacunków strony ukraińskiej — stracili w ciągu czterech miesięcy ponad 47 tys. żołnierzy, 364 czołgi, 248 zestawów artyleryjskich, 748 bojowych wozów piechoty i pięć samolotów.



Think tank zauważa, że mimo tak dużych strat Rosjanie nie zdołali odciąć wojsk broniących Awdijiwki a Ukraińcy zdołali wycofać się z miasta w sposób uporządkowany.