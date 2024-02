Think tank z USA uważa, że Kreml będzie próbował prowadzić podobne działania informacyjne wobec Mołdawii, aby zdestabilizować ją i uniemożliwić jej integrację z Zachodem.



ISW zwraca przy tym uwagę na publikację blogera wojskowego, który w ostatnim czasie pisał, że Mołdawia „militaryzuje się”, by „siłą zintegrować się z Naddniestrzem” na co Rosja musi się przygotować.



Think tank pisze, że choć termin przeprowadzenia możliwej rosyjskiej operacji hybrydowej przeciw Mołdawii nie jest określony, to „Kreml stwarza warunki informacyjne, by było to możliwe wkrótce”.