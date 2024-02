- Wszyscy wiemy, że ta dywidenda bezpieczeństwa, spokoju iluzorycznego została wyczerpana. Łuski spadły z naszych oczu, kiedy to Rosja wtargnęła do Gruzji, potem na Ukrainę, destabilizując sytuację na Bliskim Wschodzie. To daje nam scenariusz dużego zamętu w stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie światowym — odparł gen. Bieniek.



- Cele Putina są niezmienne — chce zdemilitaryzować Ukrainę, odsunąć infrastrukturę NATO-wską od swojego kraju, zmienić infrastrukturę bezpieczeństwa — dodał doradca ministra obrony.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 714. dniu wojny Rosji z Ukrainą PAP

- My jako bezpośredni sąsiedzi zdajemy sobie sprawę, że działania zbrojne, które się toczą na Ukrainie, mogą się przenieść np. na Mołdawię - mówił też gen. Bieniek.



- Federacja Rosyjska wie, że zaatakowanie jednego państwa NATO to zaatakowanie 31 państw — zaznaczył doradca ministra obrony.



Gen. Mieczysław Bieniek: Modernizacja armii to proces ciągły

Gen. Bieńka pytano też jaka byłaby reakcja Polski na atak Rosji np. na Łotwę? Czy czekalibyśmy na reakcję NATO, czy reagowalibyśmy od razu?