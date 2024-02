ISW odnotowuje, że Kijowska Miejska Administracja Wojskowa podała, że do ataku na Kijów użyto ponad 20 pocisków Ch-101/555/55, a w wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura mieszkalna w kilku dzielnicach miasta.



Ukraińskie źródła podają też, że na Charków spadły pociski S-300 i pociski Ch-22 oraz co najmniej dwie północnokoreańskie rakiety KN-23.



Z kolei telewizja Suspilne twierdzi, że Rosjanie użyli przeciwko celom w Kijowie pocisków hipersonicznych 3M22 Cyrkon — gdyby informacje te się potwierdziły byłby to pierwszy przypadek użycia przeciwokrętowych pocisków hipersonicznych tego typu przeciwko celom naziemnym na Ukrainie.



ISW zauważa, że ukraińska obrona przeciwlotnicza nie strąciła żadnego pocisku Ch-22 ani żadnego pocisku balistycznego Iskander-M. Według analityków think tanku pociski Ch-101/555/55 oraz drony-kamikadze użyte w czasie ataku były „wabikami” dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, która miała skupić się na nich, przez co pociski innego typu miały z większą łatwością przedrzeć się przez obronę przeciwlotniczą.



Think tank podkreśla też, że nie należy bagatelizować doniesień o użyciu przez Rosję pocisków Cyrkon, ponieważ - gdyby informacje o ostrzelaniu Kijowa tym rodzajem pocisków się potwierdziły — oznaczałoby to, że Rosjanie zaadaptowali wyrzutnie tych pocisków na okrętach do rażenia celów naziemnych.