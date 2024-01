Jak USA przygotowują się na inwazję Chin na Tajwan. Amerykanie znają swój słaby punkt

Czytaj więcej Polityka Chiny pokazały swój najnowocześniejszy lotniskowiec Chińskie media państwowe opublikowały nowe zdjęcia najbardziej zaawansowanego technicznie chińskiego lotniskowca, na pokładzie którego znajdują się katapulty elektromagnetyczne umożliwiające start z pokładu lotniskowca wielu typów samolotów.

Wysoki rangą amerykański urzędnik wojskowy, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdził, że dostawy amunicji znajdują się na szczycie listy priorytetów w regionie Indo-Pacyfiku, a następnie paliwa, żywności i części zamiennych do sprzętu. "Jeśli zabraknie nam sprzętu do strzelania, będzie to natychmiastowy problem" - powiedział, dodając, że plany dotyczące Tajwanu są już w toku.

Jakie mogą być potencjalne cele Chin w przypadku ataku na Tajwan?

Amerykańscy urzędnicy ostrzegają, że w przypadku poważnego konfliktu okrętom marynarki wojennej może szybko zabraknąć środków obrony przeciwrakietowej. W grze wojennej przeprowadzonej dla w kwietniu Kongresu, Chiny przygotowały się do desantu na Tajwan, przeprowadzając zmasowane ataki powietrzne i rakietowe na amerykańskie bazy w regionie. Obejmowało to amerykańską bazę morską na japońskiej wyspie Okinawa i bazę lotniczą Yokota w zachodnim Tokio.

– Chiny zamierzają celowo zaatakować niektóre węzły logistyczne, aby utrudnić Stanom Zjednoczonym utrzymanie operacji na Indo-Pacyfiku – oceniła Becca Wasser z think tanku Center for a New American Security (CNAS), który prowadził grę wojenną. Aby utrudnić działania chińskiej armii, poszukiwane są nowe lokalizacje, gdzie mógłby być przechowywany sprzęt, a pod uwagę brane są m.in. Filipiny i Japonia.

Prezydent Chin Xi Jinping, przemawiając w czasie sympozjum upamiętniającego 130. rocznicę urodzin twórcy Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Zedonga, mówił o "zdecydowanym przeciwstawianiu się każdemu kto chciałby oddzielić Tajwan od Chin".

Największe amerykańskie bazy wojskowe zagrożone w przypadku wojny

W lipcu amerykańskie siły powietrzne przeprowadziły ćwiczenia Mobility Guardian 23 na Indo-Pacyfiku z Australią, Kanadą, Francją, Japonią, Nową Zelandią i Wielką Brytanią, które obejmowały tankowanie w powietrzu i ewakuację medyczną. Wojsko wykorzystało okazję do pozostawienia sprzętu, w tym w wyspie Guam. Sprzęt ten pomógł tamtejszym siłom poradzić sobie z konsekwencjami niedawnego tajfunu Mawar, ale byłby również przydatny w każdym przyszłym konflikcie — powiedział generał dywizji sił powietrznych Darren Cole.