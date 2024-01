Izrael oskarżony o atak na ośrodek ONZ w Strefie Gazy

W drugim oświadczeniu izraelska armia poinformowała, że wyklucza, aby to izraelskie wojsko ostrzelało ośrodek ONZ. Izraelska armia sprawdza obecnie, czy ośrodka nie ostrzelał Hamas.



Wojna Izraela z Hamasem: Liczba ofiar zbliża się do 30 tysięcy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października, czyli od dnia niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael, w którym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a ok. 240 zostało wywiezionych do Strefy Gazy jako zakładnicy.



Większość z 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy uciekło przed działaniami wojennymi na południe enklawy — największym ośrodkiem, w którym gromadzą się palestyńscy uchodźcy wewnętrzni jest Chan Junus.



Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podaje, że od początku wojny Izraela z Hamasem śmierć poniosło ok. 25 700 palestyńskich cywilów, w tym 210 w ciągu ostatniej doby.