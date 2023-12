Konflikt Izrael-Hamas. Netanjahu twierdzi, że Izrael płaci "bardzo wysoką cenę"

Konflikt Izrael-Hamas. „Krytyczna potrzeba” ochrony cywilów

Tymczasem kierowane przez Hamas ministerstwo zdrowia w Gazie twierdzi, że ostatniego dnia zginęło kolejnych 166 osób. Ministerstwo podaje, że od 7 października w Gazie zginęło ponad 20 000 osób, głównie kobiet i dzieci, a 54 000 zostało rannych.

Prezydent USA Joe Biden – kluczowy sojusznik Netanjahu – podczas sobotniej rozmowy z premierem Izraela podkreślił „krytyczną potrzebę” ochrony życia cywilów, podał Biały Dom.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Human Rights Watch: Izrael chce zagłodzić cywilów w Strefie Gazy Human Rights Watch oskarża Izrael o zbrodnie wojenne, zarzucając stosowanie głodu jako metody prowadzenia wojny w Strefie Gazy, utrudnianie dostępu do podstawowych zasobów. HRW wzywa do międzynarodowej interwencji w celu rozwiązania pogłębiającego się kryzysu humanitarnego.

W piątek Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdziła rezolucję żądającą dostaw pomocy na dużą skalę do Strefy Gazy, ale to również nie ograniczało się do wezwania do zawieszenia broni między obiema walczącymi stronami.

Palestyński urzędnik zaznajomiony z negocjacjami o zawieszeniu broni powiedział BBC, że Egipt przedstawił nowy trzyetapowy plan, który rozpoczyna się dwutygodniowym humanitarnym rozejmem – z możliwością przedłużenia – podczas którego Hamas uwolni 40 zakładników, a Izrael uwolni 120 więźniów palestyńskich .

Izraelska operacja rozpoczęła się 7 października po tym, jak bojownicy Hamasu przedostali się ze Strefy Gazy do południowego Izraela, zabijając 1200 osób i biorąc około 240 zakładników.