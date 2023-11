- To nie jest taka wojna, z którą mamy do czynienia w Ukrainie, gdzie jedno państwo napadło drugie i są armie, które ze sobą walczą - powiedziała posłanka Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy, odnosząc się do wojny Izraela z Hamasem. W rozmowie z Polsat News porównała działania Hamasu do zbrodni dokonywanych przez UPA podczas rzezi wołyńskiej.