Lider Hamasu zakłopotany podczas wywiadu z arabską dziennikarką

Na późniejszym etapie rozmowy Maszal tłumaczył również, jakie Hamas ma oczekiwania oraz mówił o sytuacji Egiptu. - Siedzisz poza Gazą, w klimatyzowanym pokoju i rozmawiasz o wojnie, dżihadzie, bombardowaniach - powiedziała dziennikarka, ostro krytykując wypowiedź swojego gościa.

Rozmowa, jak i sama postawa dziennikarki zwróciła uwagę mediów. Fragment wywiadu stał się zaś niezwykle popularny i szeroko komentowany w sieci.

Maszal wzywał do "okazania gniewu"

11 października Chalid Maszal wezwał muzułmanów z całego świata do „okazania gniewu” w celu wsparcia Palestyńczyków i zaangażowania się narodów sąsiednich krajów do walki z Izraelem. - Do wszystkich, którzy nauczają dżihadu, do wszystkich, którzy nauczają i uczą się, jest to moment na jego realizację – wezwał.

Maszal zaapelował do muzułmanów z krajów muzułmańskich, a także tych, którzy mieszkają w diasporach na całym świecie do okazania gniewu. Nazwał to „piątkiem powodzi w Al-Aksa”. Poprosił także o pomoc finansową wszystkich muzułmanów – nazwał to „finansowym dżihadem”. Datki przekazane na bojowników w Gazie miałyby być – zdaniem lidera Hamasu – rekompensatą za zniszczenia.

W sobotę 7 października w godzinach porannych Izrael został zaatakowany ze Strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską.