Czytaj więcej Konflikty zbrojne Władimir Putin testuje najgroźniejszą rakietę. To „latający Czarnobyl” Rosja rozpoczęła kolejne próby rakiety z napędem atomowym. – To sygnał pod adresem Waszyngtonu i państw Europy. Putin chce ich postraszyć – komentuje ukraiński ekspert.

Putin stwierdził też, że Rosja "niemal zakończyła prace nad nowoczesnymi typami broni strategicznej" i teraz "jest tylko kwestią procedur biurokratycznych", by "rozpocząć ich masową produkcję i by osiągnęły gotowość bojową". Jak dodał "stanie się to szybko".



Władimir Putin o wojnie na Ukrainie: Nie chodzi o terytorium

Prezydent Rosji wypowiedział się też w kontekście wojny na Ukrainie przekonując, iż nie jest to spór terytorialny. - Rosja jest największym krajem świata, jeśli chodzi o terytorium i nie ma interesów w podboju dodatkowych terytoriów - stwierdził. Jak dodał chodzi o "zasady leżące u podstaw ładu międzynarodowego". Jedną z takich zasad - jak mówił - jest zasada "równowagi w świecie, w którym nikt jednostronnie nie może zmusić lub skłonić innych, by żyli i zachowywali się zgodnie z żądaniem hegemona", co wywołuje konflikty - przekonywał.



Putin zarzucił przy tym zachodnim elitom, że "potrzebują wroga, aby usprawiedliwić potrzebę działań militarnych i ekspansji". Jak dodał Zachód uczynił takiego wroga z Rosji.