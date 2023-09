Po kolejnym wypadku Australia rezygnuje z europejskich śmigłowców. Stawia na USA

- To, co jest teraz jasne to to, że te śledztwa, toczą się cztery, zajmą trochę czasu, wiadomo, że jedno z nich potrwa rok - mówił Marles w rozmowie z telewizją ABC.



Minister przyznał, że armia Australii mierzyć się będzie z "wyzwaniem jeśli chodzi o potencjał" bez dostępnej floty Taipanów i że resort obrony czeka na kolejne Black Hawki. Na razie do Australii dotarły pierwsze trzy zamówione w USA śmigłowce.



Australia bada obecnie możliwość przyspieszenia dostaw Black Hawków i procesu szkolenia załóg z obsługi tych śmigłowców, w tym szkoleń w USA.