Azerbejdżan znów ostrzeliwuje Górski Karabach? Sprzeczne doniesienia

"Informacja rozpowszechniana przez Armenię o domniemanym ataku naszych sił zbrojnych na Chankendi (azerska nazwa Stepanakertu - red.) jest nieprawdziwa i służy dezinformacji. Kategorycznie zaprzeczamy tej informacji" - podaje Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu w wydanym oświadczeniu, który uzyskał Interfax.



Tymczasem w mieście Yevlax prowadzone są negocjacje między przedstawicielami Górskiego Karabachu i Azerbejdżanu.



Meanwhile, in the Azerbaijani city of Yevlakh, negotiations continue between representatives of Karabakh and Azerbaijan.

W środę Azerbejdżan poinformował, że wstrzymał rozpoczętą dzień wcześniej ofensywę przeciwko Górskiemu Karabachowi, po tym jak separatyści zgodzili się na zawieszenie broni. Zawieszenie broni ma przewidywać rozbrojenie i rozwiązanie separatystycznych formacji zbrojnych. Jak pisze Reuters warunki zawieszenia broni - którego realizację mają nadzorować stacjonujące w regionie rosyjskie siły pokojowe - wskazują na to, iż Azerbejdżan odzyska kontrolę nad całą enklawą Górskiego Karabachu.