W Konstantynówce zginęli cywile. "NYT": To ukraińska rakieta uderzyła w rynek

"NYT": Dowody wskazują, że to nie Rosjanie wystrzelili pocisk

Według "NYT", zapis z kamer monitoringu pokazuje, że rakieta, w wyniku której w Konstantynówce zginęli cywile, nadleciała od strony terenu znajdującego się pod kontrolą Ukrainy, a nie z kierunku linii rosyjskich.

Tezę tę ma potwierdzać fakt, że gdy słychać było nadlatujący pocisk, co najmniej czworo pieszych zwróciło twarze w kierunku źródła dźwięku, czyli w kierunku terenów kontrolowanych przez Ukraińców. Tuż przed wybuchem na nagraniu widać też odbicie pocisku na dachach zaparkowanych samochodów, co ma dowodzić, że rakieta nadleciała z północnego zachodu.

Głowica rakiety eksploduje kilka metrów nad ziemią. Według "NYT", powstały w wyniku uderzenia krater oraz uszkodzenia w rejonie wybuchu są zgodne z wersją wydarzeń, w której pocisk nadleciał z kierunku północno-zachodniego.

Cytowani przez "NYT" świadkowie mówią, że słyszeli, jak przed uderzeniem rakiety w rynek w Konstantynówce ukraińskie siły wystrzeliły z miejscowości Drużkiwka, położonej o ok. 16 km na północny zachód od Konstantynówki, dwa pociski ziemia-powietrze w kierunku linii rosyjskich.

"The New York Times" podał, że początkowo strona ukraińska próbowała zablokować dziennikarzom "NYT" dostęp do miejsca tragedii w Konstantynówce oraz do szczątków rakiety, ostatecznie jednak reporterom udało się zbadać fragmenty pocisku oraz porozmawiać ze świadkami eksplozji.