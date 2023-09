Polska proponuje zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Uderza w Białoruś

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 572 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W swoim wystąpieniu, w niedzielę wieczorem, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, podziękował ukraińskim przeciwlotnikom i Siłom Powietrznym za coraz większą liczbę strącanych rosyjskich rakiet.

W propozycji, do której dotarł Reuters, Polska wzywa do wprowadzenia zakazu importu rosyjskich diamentów, których sprzedaż przyniosła rosyjskiemu budżetowi w 2021 roku 4,5 miliarda dolarów, oraz nałożenia indywidualnych sankcji na rosyjską spółkę diamentową Alrosa (ALRS.MM).

„Alrosa od wielu lat bezpośrednio i pośrednio wspiera rosyjskie siły zbrojne i ich wysiłki wojenne na Ukrainie” – uzasadnia strona polska.

Warszawa uważa też, że UE, która przyjęła już 11 pakietów sankcji wobec Rosji od czasu napaści Moskwy na Ukrainę w lutym 2022 r., powinna także zakazać świadczenia usług technologii informacyjno-komunikacyjnych podmiotom z Rosji, w tym oprogramowania komputerowego, usług cyberbezpieczeństwa i innych usług ICT/IT.

„W 8. pakiecie sankcji wobec Rosji zakazano usług doradztwa informatycznego. Jest to dość wąski zakres. W 9. i 10. pakiecie sankcji nie zakazano dalszych usług ICT. Wzywamy do uwzględnienia zakazu innych usług, m.in. zgodnie z propozycjami Polski” – napisano we wniosku.