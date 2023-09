Zauważono, że Rosjanie rozmieszczają dodatkowe punkty kontrolne, fortyfikacje przeciwczołgowe wokół miasta, a także tworzą nowe okopy na obszarze zajmowanym przez 58 Armię Połączoną Federacji Rosyjskiej.

"Tokmak przygotowuje się do tego, by stać się osią drugiej głównej linii obrony Rosji. Usprawnianie obrony miasta prawdopodobnie świadczą o rosnącej obawie o przeniknięcie wojsk ukraińskich przez pierwszą główną linię obrony" - stwierdził w najnowszym raporcie wywiad wojskowy Wielkiej Brytanii.

W ostatnich tygodniach ukraińska armia zbliżyła się do miasta, wyzwalając w tym czasie miejscowość Robotyne.

Tokmak ważny dla Rosjan i Ukraińców

Tokmak to ważny punkt logistyczny. Dla Ukrainy odbicie miasta jest istotne na drodze do przecięcia korytarza lądowego łączącego Rosję z okupowanym Krymem. Kolejnym krokiem dla Ukraińców będzie zbliżenie się do okupowanego Melitopola.