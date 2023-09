Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 561 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 6 na 7 września ukraińskie drony zostały zestrzelone nad obwodem rostowskim i moskiewskim.

W rozmowie z tygodnikiem "Mandiner" przewodniczący węgierskiego parlamentu wyraził obawę, że dołączając do NATO "dwa tradycyjnie neutralne kraje, Finlandia i Szwecja, rezygnują ze swojej pozycji, przy czym ten ostatni kraj, dopiero licząc na zostanie członkiem NATO, stawia się bezpośrednio na linii frontu z Rosją". Kövér nawiązał do tego, że Szwecja wciąż czeka na to, by zostać członkiem NATO, ponieważ zgody na to nadal nie wyraziły Węgry i Turcja.



Reklama

Przewodniczący parlamentu Węgier: Szkoda, że w Szwecji i Finlandii nie było referendum ws. wejścia do NATO

Zdaniem Kövéra Finlandia i Szwecja rezygnując z neutralności i wstępując do NATO "raczej osłabiają niż wzmacniają europejskie bezpieczeństwo".



Polityk wyraził też żal, że w państwach tych nie zorganizowano referendum ws. wejścia do NATO.



W kontekście wojny Rosji z Ukrainą, która skłoniła Szwecję i Finlandię do porzucenia polityki neutralności, Kövér stwierdził,że "częściowo usprawiedliwiona panika" i "częściowo sztucznie wykreowana histeria dają szansę na gwałtowne wdrożenie starego planu geostrategicznego", który przewidywał rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię. Przewodniczący parlamentu Węgier stwierdził, że jeszcze gdy oba kraje pozostawały neutralne, były poddawane presji dyplomatycznej "zza oceanu i z wnętrza UE", by "przemyśleć ponownie swoje stanowisko" w sprawie neutralności.