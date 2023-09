Kolejna grupa najemników grozi zaprzestaniem walk dla Rosji

Pietrowski, posiadający podwójne obywatelstwo rosyjsko-norweskie, w 2014 r. był współzałożycielem Rusich, która powstała, aby wziąć udział w rosyjskiej okupacji Donbasu. Grożą mu różne zarzuty związane z terroryzmem na Ukrainie, a w przypadku ekstradycji grozi mu kara od 15 do 20 lat więzienia.

W serii wiadomości przechwyconych w ramach projektu badawczego Antifascist Europe członkowie Rusich wyrazili frustrację z powodu traktowania ich przez władze rosyjskie.

„Jeśli kraj nie może chronić swoich obywateli, dlaczego obywatele powinni chronić kraj?” zapytał jeden z nich.

Nie ma oficjalnego potwierdzenia – ani od Rusich, ani od rosyjskiego ministerstwa obrony – że grupa rzeczywiście zaprzestała walki.

Ekspert: Najemnicy szukają pretekstu

Według Jeffa Hawna z waszyngtońskiego zespołu doradców New Lines Institute i eksperta w sprawach rosyjskiej armii, byłby to wiarygodny scenariusz.

- Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że najemnicy złożyli broń, co prawdopodobnie przyczyniło się do upadku Robotyne - powiedział Hawn. Dodał, że Rosji tak brakuje bojowników, że nie może zastąpić jednostek, które się poddają. Hawn zastrzegł, że prawdopodobnie „przez lata” nie dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.