Dron nad obwodem moskiewskim. Wstrzymano działanie podmoskiewskich lotnisk

Władze lotniska Wnukowo poinformowały agencje RIA, że "w związku z czynnikami poza ich kontrolą" wprowadzono "ograniczenia co do podejmowania i odprawiania samolotów".

"Niektóre loty zostały skierowane na inne lotniska" - czytamy w depeszy RIA.

21 sierpnia: O 6:50 w rejonie Moskwy strącono ukraińskiego drona

Tymczasowo wstrzymano też działanie innych podmoskiewskich lotnisk - Szeremietiewa, Domodiedowa i lotniska Żukowskij.



Wcześniej Ministerstwo Obrony Rosji podało, że po użyciu sprzętu do walki radioelektronicznej udało się strącić drona nad obwodem moskiewskim - maszyna spadła w rejonie miejscowości Pokrowskoje, w rejonie ruzkim. "Nie było ofiar" - podkreśla ministerstwo. Do incydentu miało dojść ok. 6:50 czasu lokalnego.