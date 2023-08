Rosja uzbraja okręty podwodne w pociski hipersoniczne

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 537 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 13 na 14 sierpnia Rosjanie atakowali Ukrainę z powietrza - w płomieniach stanął hipermarket w Odessie.

- Wielozadaniowe okręty podwodne projektu 885M (Jasień-M) (...) będą regularnie wyposażone w pociski Cyrkon - powiedział Rachmanow w rozmowie z agencją RIA.

Czym są pociski Cyrkon?

Pociski Cyrkon służą do zwalczania okrętów. Ich zasięg - jak wykazywały testy - ma osiągać nawet 1 000 km. Cyrkony, podobnie jak pociski powietrze-ziemia Kindżał - to broń hipersoniczna, co oznacza, że osiągają prędkość ponad pięciokrotnie większą od prędkości dźwięku.

Według informacji przekazywanych przez Rosjan pociski Cyrkon są w stanie osiągnąć prędkość 9 Machów, a więc prędkość dziewięciokrotnie większą od prędkości dźwięku.