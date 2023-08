Z przeanalizowanych relacji ofiar "43 proc. otwarcie wspomniało o stosowaniu tortur w ośrodkach zatrzymań, wymieniając przemoc seksualną jako powszechną taktykę narzuconą im przez rosyjskich strażników".

W czerwcu ukraińscy prokuratorzy wnieśli pierwszą sprawę dotyczącą rzekomej deportacji dziesiątek sierot z Chersonia, oskarżając m.in. dwóch podejrzanych ukraińskich kolaborantów o zbrodnie wojenne.

Agencja Reutera w styczniu informowała o domniemanych torturach w Chersoniu. Ukraińskie władze podały wówczas, że nielegalnie przetrzymywano tam około 200 osób. Ocaleni opowiedzieli dziennikarzom o stosowaniu elektrowstrząsów i duszeniu.

Ukraina: Ofiary mówią o podtapianiu i duszeniu

- Prawdziwa skala rosyjskich zbrodni wojennych pozostaje nieznana - powiedziała Anna Mykytenko z Global Rights Compliance, odnosząc się do najnowszych ustaleń w sprawie tortur.

- To, co możemy powiedzieć na pewno, to fakt, że psychologiczne konsekwencje tych okrutnych zbrodni na Ukraińcach zostaną zapisane w ich głowach na długie lata - dodała.