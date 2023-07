Nieoficjalnie: Arabia Saudyjska gospodarzem rozmów pokojowych o Ukrainie

Według doniesień "The Wall Street Journal", 5 i 6 sierpnia do Dżuddy mają przybyć wysocy rangą przedstawiciele do 30 państw, w tym Indonezji, Egiptu, Meksyku, Chile i Zambii.

Nie jest jasne, ile zaproszonych państw weźmie udział w rozmowach w Arabii Saudyjskiej. Według gazety, oczekuje się, że w spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele krajów, które w czerwcu brały udział w podobnych rozmowach w Kopenhadze. "WSJ" pisze, że udział potwierdzili reprezentanci Polski, Wielkiej Brytanii, RPA i UE, spodziewana jest też obecność Jake'a Sullivana, doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Joe Bidena.

Sprawa rozmów pokojowych. Sprzeczne stanowiska Ukrainy i Rosji

Przedstawiciele władz Ukrainy, w tym prezydent Wołodymyr Zełenski, wielokrotnie powtarzali, że warunkiem negocjacji pokojowych Kijowa z Moskwą jest wycofanie się wojsk rosyjskich ze wszystkich ukraińskich terytoriów, w tym z anektowanego w 2014 r. przez Rosję Krymu.

Moskwa, która twierdzi, że anektowała ok. jedną szóstą część terenów Ukrainy (pod koniec września 2022 r. na Kremlu odbyła się ceremonia, podczas której Władimir Putin ogłosił włączenie do Rosji należących do Ukrainy obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego) uważa, że rozmowy pokojowe z Ukrainą będą możliwe tylko wtedy, gdy Kijów zaakceptuje "nową rzeczywistość", czyli utratę części terytorium.