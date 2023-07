Według Osieczkina, mogą to nie być kolejne szalone słowa Putina, ale bezpośrednie zagrożenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że baza PKW Wagnera i kilka jednostek z rosyjską bronią jądrową znajduje się obecnie na terytorium Białorusi, a Łukaszenko jest marionetką Putina.

Rosjanin ostrzega Polskę i kraje bałtyckie

Ponadto Osieczkin zauważył, że źródło Gulagu.net poinformowało o niepokojącym fakcie: w ostatnich dniach najemnicy Wagnera zostali bezpośrednio poinformowani o zamiarze inwazji na Polskę.

W szczególności generał Dmitrij Utkin otwarcie mówi swoim najemnikom, że czeka ich największa praca, która będzie czymś więcej niż tylko udziałem w działaniach wojennych pod Bachmutem.

Objęty unijnymi sankcjami Utkin to jeden z założycieli Grupy Wagnera, odpowiada za koordynację i planowanie operacji rozmieszczania najemników w różnych krajach.

Według Osieczkina wciąż nie wiadomo, co miał na myśli Utkin: gigantyczną operację informacyjno-psychologiczną Federacji Rosyjskiej czy poważny zamiar napaści na Polskę.

- Można by to było uznać za agonię przed upadkiem reżimu Putina, bo brakuje mu sił od pół roku do roku - mówił Osieczkin.