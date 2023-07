Rosja atakuje ukraińskie porty, by doprowadzić do napięcia między Ukrainą a Polską?

"Rosyjska armia intensyfikuje uderzenia na ukraińskie porty i infrastrukturę zbożową oraz grozi eskalacją na morzu, w ramach starań o to, by wykorzystać wyjście Rosji z porozumienia zbożowego i uzyskać znaczne ustępstwa ze strony Zachodu" - pisze w swojej najnowszej analizie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).