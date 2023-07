Według Malar, dalej na południe wzdłuż frontu wschodniego, na kierunku bachmuckim (obwód doniecki na wschodzie Ukrainy) wojska ukraińskie "stopniowo" posuwają się naprzód. Minister napisała, że na południowej flance w rejonie Bachmutu Ukraińcy notują codzienne postępy. "Na flance północnej staramy się utrzymać nasze pozycje, wróg atakuje" - podała wiceminister.

"W samym Bachmucie my ostrzeliwujemy wroga, wróg - nas" - napisała Malar.

Ofensywa wojsk rosyjskich w obwodzie donieckim

Odnosząc się do dalszych walk w obwodzie donieckim wiceminister obrony Ukrainy podała, że na południe od Bachmutu wojska rosyjskie kontynuują ofensywę w rejonach miast Awdijiwka i Marjinka. Hanna Malar przekazała, że na tym odcinku frontu siły ukraińskie "nadal skutecznie powstrzymują" Rosjan i że trwają zacięte walki bez zmiany pozycji obu wojsk.

Do walk w rejonie Bachmutu odniósł się też Serhij Czerewaty, rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy, który podał, że na tym kierunku siły rosyjskie wystrzeliły w stronę wojsk ukraińskich 451 pocisków artyleryjskich i rakietowych oraz że doszło do 16 potyczek. Według rzecznika, straty Rosjan wyniosły 101 zabitych, 174 rannych i 9 wziętych do niewoli.