Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 506 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kolejne państwa dołączają do krajów gwarantujących bezpieczeństwo Ukrainie.

Pieskow pytany o Grupę Wagnera stwierdził, że decyzja o jej przyszłości jeszcze nie zapadała i jest możliwe, że problem "zostanie rozwiązany na poziomie legislacji".

Reklama

Dmitrij Pieskow o Grupie Wagnera: Trzeba to zbadać, ona nigdy nie istniała

Pytany o to czy Grupa Wagnera nadal istnieje, a jeśli tak, to w jakiej formie, Pieskow odparł: - Wczoraj, prezydent (Władimir Putin) powiedział, że taki byt prawny jak Prywatna Firma Wojskowa Wagner nie istnieje i nigdy nie istniała, to jest kwestia do dalszych badań i analiz. To raczej skomplikowana sprawa statusu prawnego takich firm, który powinien być zbadany.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Prigożyn odrzucił oferty. Putin: Grupa Wagnera nie istnieje Na spotkaniu z Grupą Wagnera i jej założycielem Jewgienijem Prigożynem Putin zaoferował dowódcom kompanii „kilka opcji zatrudnienia”. Prigożyn te oferty odrzucił.

Na pytanie czy w kwestii działania organizacji takich jak Grupa Wagnera możliwe są zmiany prawne, Pieskow odparł: "Zostanie to co najmniej rozważone".