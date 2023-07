Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 506 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kolejne państwa dołączają do krajów gwarantujących bezpieczeństwo Ukrainie.

W 2022 roku, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, liczba żołnierzy USA w Europie wzrosła o ok. 20 tysięcy, do ponad 100 tysięcy. Ok. 10 tysięcy żołnierzy USA stacjonuje obecnie w Polsce.

3 tysiące rezerwistów nie zwiększy liczebności wojsk USA w Europie

- To odblokowuje dodatkowe siły do wsparcia tej operacji - skomentował najnowsze rozporządzenie Bidena rzecznik Pentagonu, gen. Pat Ryder.



Z kolei gen. Douglas Sims, dyrektor operacyjny Połączonych Sztabów stwierdził, że decyzja Bidena umożliwi "lepsze wsparcie i utrzymanie obecnego poziomu operacji" wojsk USA w Europie.