Grupa Wagnera odda ciężki sprzęt rosyjskiej armii?

W wystąpieniu w poniedziałek wieczorem prezydent Rosji, Władimir Putin stwierdził, że większość najemników z Grupy Wagnera to patrioci, podziękował dowódcom Grupy Wagnera za to, że powstrzymali się od bratobójczego przelewu krwi i stwierdził, że najemnicy mogą walczyć dalej w szeregach rosyjskiej armii, wrócić do domów lub wyjechać na Białoruś.

We wtorek pojawiła się informacja, że samolot Prigożyna wylądował na Białorusi. Nie wiadomo jednak czy twórca Grupy Wagnera był na jego pokładzie. Od soboty, od momentu, gdy Prigożyn opuścił Rostów, miejsce jego pobytu jest nieznane.

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że rozpoczęło przygotowania do przekazania ciężkiego sprzętu Grupy Wagnera jednostkom rosyjskiej armii.