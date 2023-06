Wojna na Ukrainie. Gdzie trwają walki? Najnowsze informacje brytyjskiego wywiadu

Jarosław Kaczyński oderwał się od rzeczywistości. Nie ma pojęcia nie tylko, co się dzieje w kraju – nie wie też, co to znaczy rodzić, jak to jest być kobietą w Polsce oraz jakie są realne skutki decyzji, które podejmuje - oceniła w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską Wanda Nowicka, posłanka Nowej Lewicy i była szefowa Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.