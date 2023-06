Rosjanie strzelają do łodzi ewakuujących cywili z zalanych terenów. Są ofiary

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 473 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że trwają "działania kontrofensywne".

O tym, że armia rosyjska zaatakowała łódź z cywilami ewakuującymi się z lewego brzegu w obwodzie chersońskim, poinformował najpierw Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

„Otworzyli ogień do cywilów. Sześć osób zostało rannych. Dotarli do Chersonia i zostali hospitalizowani w placówce medycznej. Lekarze walczą o życie rannych” - napisał na swoim kanale na Telegramie. „Rosjanie to tchórzliwi terroryści” - dodał.

Z kolei Ołeksandr Prokudin, szef lokalnej administracji, przekazał, że „13 osób zostało poszkodowanych w wyniku ostrzału łodzi, którą ewakuowano ludzi z lewego brzegu”. Nie jest jasne, czy mowa jest o tej samej łodzi, o której informował Jermak.