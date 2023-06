Wysadzenie tamy na Dnieprze. Powódź i kontrofensywa

Znów Bachmut

Gigantyczna katastrofa nie wpłynęła bezpośrednio na sytuację na froncie. Już wcześniej ukraiński atak na pograniczu obwodów donieckiego i zaporoskiego utknął w stepie. Żołnierze wdarli się jedynie na 6 kilometrów w głąb rosyjskich pozycji.

– Nasze wojska odparły ukraiński kontratak – ogłosił rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu. Nie wiadomo jednak, czy on się w ogóle zaczął, czy może ostatnie starcia były jedynie lokalnym zwiadem. Sam Szojgu mówił o dwóch ukraińskich brygadach uczestniczących w ataku koło Wuhledaru, podczas gdy do przeprowadzenia kontrataku przygotowano ich kilka razy więcej. Nie wiadomo, gdzie są pozostałe i w którym miejscu frontu uderzą.

Ciężar prawdziwych walk przeniósł się znów do prawie całkowicie zniszczonego Bachmutu. Szojgu nic o nim nie mówił, za to odezwał się jego wróg, właściciel najemników Jewgienij Prigożyn. – Wojska rosyjskie straciły kontrolę nad miastem – ogłosił. To jego oddziały po wielomiesięcznych szturmach i za cenę ogromnych strat wypchnęły w połowie maja Ukraińców z Bachmutu i mocno przetrzebione wycofały się na tyły. Korzystając z zamieszania związanego ze zmianą oddziałów na froncie (z najemników na regularną armię), Ukraińcy szybko posuwali się na północ i południe od ruin, które jeszcze niedawno były miastem.

Dowództwo w Kijowie nie informuje jednak, by zajęły je ukraińskie oddziały. Ale Prigożynowi chodziło chyba o to, że Ukraińcy zdobyli górujące nad Bachmutem pasma wzgórz i teraz mogą ostrzeliwać stamtąd Rosjan, uniemożliwiając im dowożenie posiłków. Jeśli pozycje te zostaną utrzymane, prędzej czy później Rosjanie będą musieli pozostawić ruiny miasta i się wycofać. Jeśli tak się stanie, będzie to bardzo mocny cios propagandowy w Kreml, który zdążył już wręczyć medale za zdobycie Bachmutu.

Nie sposób za to stwierdzić, co się dokładnie dzieje na wschodnim krańcu frontu, w obwodzie biełgorodzkim w Rosji. Miejscowy gubernator ogłosił, że cały teren obwodu został opanowany przez rosyjską armię. Ale zrobił to po raz kolejny od 2 czerwca, gdy rosyjscy ochotnicy walczący po stronie Ukrainy wkroczyli na te tereny. Rosyjski Korpus Ochotniczy jednak nie informuje, ani gdzie znajdują się jego pozycje, ani czy toczy jeszcze walki w okolicach Biełgorodu, czy się wycofał. Jedynie nieliczni mieszkańcy, którzy pozostali na miejscu, skarżą się na trwający ostrzał artyleryjski.