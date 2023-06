W opublikowanym w sobotę na łamach "Wall Street Journal" wywiadzie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa do kontrofensywy, ale przestrzegł, że jej efekty nie muszą przyjść od razu, a koszty będą duże. - Mówiąc szczerze może potoczyć się na różny sposób, kompletnie inny. Ale zamierzamy to zrobić i jesteśmy gotowi - stwierdził.



W ostatnim czasie rosyjscy ochotnicy walczący po stronie Ukrainy przeprowadzili dwa rajdy na terytorium obwodu biełgorodzkiego, doszło też do dużego ataku dronów na Moskwę. Działania te niektórzy analitycy uważali za przygotowania do kontrofensywy - miały one służyć zmuszeniu Rosjan do przesunięcia części sił z frontu na Ukrainie na granicę Rosji.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Generał USA: Ukraińska kontrofensywa będzie bardzo imponująca Generał David Petraeus powiedział, że ukraińska kontrofensywa jest "bardzo imponująca" i może zakończyć się sukcesem. W jego ocenie Ukraińcy są "zdeterminowani, aby wyzwolić swój kraj".

Rosjanie kontrolują obecnie 18 proc. terytorium, które społeczność międzynarodowa uważa za terytorium Ukrainy. W 2014 roku Rosja dokonała nielegalnej aneksji Krymu, a jesienią 2022 roku - nielegalnej aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.



Linia frontu na Ukrainie rozciąga się na długość ok. 1 000 km i przebiega przez obwody charkowski, doniecki, ługański, zaporoski i chersoński. Rosjanom w wyniku działań wojennych po 24 lutego 2022 roku udało się opanować terytorium zapewniające lądowe połączenie Krymu z resztą Federacji Rosyjskiej.



Ukraina deklaruje, że celem wojny jest dla niej odbicie wszystkich okupowanych przez Rosjan terytoriów, w tym Krymu.