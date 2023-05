Ivan Churs jest wyposażony w sprzęt do prowadzenia nasłuchu radiowego, a także wyposażenie do prowadzenia walki radioelektronicznej i zaawansowane systemy komunikacji. Okręt ma być przeznaczony do monitorowania działania przeciwrakietowych systemów obrony. Jego dokładne wyposażenie nie jest znane.



Załoga okrętu liczy 120 osób.

Okręt miał zostać zaatakowany ok. 400 km od terytorium kontrolowanego przez Ukrainę.



Do najbardziej spektakularnego ataku na rosyjski okręt po 24 lutego 2022 roku doszło 14 kwietnia 2022 roku, gdy krążownik "Moskwa", okręt flagowy Floty Czarnomorskiej, został zatopiony przy użyciu pocisków przeciwokrętowych Neptun ukraińskiej produkcji.

Od czasu zatopienia krążownika "Moskwa" okręty Floty Czarnomorskiej trzymają się daleko od brzegu Ukrainy. Obiektem ataku stawała się jednak kilkukrotnie - w tym przy użyciu dronów morskich - baza Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu.