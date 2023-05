Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 453 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy Rosjanie mieli przeprowadzić atak rakietowy na Dniepr.

Matthew Miller poinformował, że prezydent Joe Biden dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone rozpoczną szkolenie ukraińskiego wojska w pilotowaniu F-16 i będą współpracować z sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie te odrzutowce.



- Nie mogę ogłosić, kiedy i jak to się stanie ani z jakich krajów przybędą. Jednak dostarczenie F-16 jest naszym priorytetem i zaczniemy go wdrażać w nadchodzących miesiącach – dodał Miller..

Rzecznik podkreślił, że Stany Zjednoczone, podobnie jak inne kraje, nie aprobują użycia zachodniej broni do uderzenia na terytorium Rosji.

- Ale myślę, że ważne jest, aby przypomnieć wszystkim, że to Rosja rozpoczęła tę wojnę. To Rosja nadal atakuje ukraińską ludność cywilną. I to Rosja bombarduje szkoły, szpitale i infrastrukturę cywilną. A więc to Ukraina decyduje, jak chce prowadzić swoje operacje wojskowe. Ale to Rosja jest agresorem w tej wojnie – dodał rzecznik.