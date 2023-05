Serhij Popko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej poinformował, że Rosjanie wysyłali przeciwko ukraińskiej stolicy drony-kamikadze Shahed falami, by wyczerpać obronę przeciwlotniczą i negatywnie wpłynąć na morale mieszkańców stolicy. "To się nie zdarzy!" - podkreślił informując o zniszczeniu wszystkich dronów-kamikadze na podejściach do Kijowa przez obronę przeciwlotniczą.



Obrona przeciwlotnicza miała być aktywna również w Krzywym Rogu, w środkowej Ukrainie i w Równem oraz Łucku na zachodniej Ukrainie.

W nocy pojawiły się też doniesienia o eksplozjach w obwodzie czernihowskim.



Ukraińska armia informowała w nocy, że w powietrzu znajdują się rosyjskie samoloty, które mogą być uzbrojone w pociski hipersoniczne Kindżał. Nad ranem armia wydała oświadczenie o strąceniu celów powietrznych, ale nie podała jakie cele zostały zestrzelone.



Tymczasem rosyjska agencja TASS, cytując okupacyjne władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (samozwańcza, separatystyczna republika istniejąca na terenie ukraińskiego obwodu donieckiego) podała, że Ukraińcy po północy wystrzelili osiem pocisków z wyrzutni rakiet Grad w kierunku Doniecka.