Zełenski, przemawiając do uczestników szczytu Rady Europy w Reykjaviku przekonywał, że - biorąc pod uwagę rozmiary Ukrainy - jego kraj potrzebuje "dodatkowych zestawów obrony przeciwlotniczej (...)". - Potrzebujemy też nowoczesnych myśliwców bez których żaden system obrony przeciwlotniczej nie będzie doskonały - dodał.



Temat myśliwców F-16 dla Ukrainy pojawi się także prawdopodobnie na zbliżającym się szczycie grupy G-7 w Japonii.



Biały Dom nigdy nie wykluczył wyrażenia zgody na to, by kraje trzecie przekazały amerykańskie myśliwce, którymi dysponują Ukrainie. Każdy posiadacz myśliwców F-16, przed przekazaniem ich ukraińskiej armii, musi uzyskać zgodę na reeksport tego uzbrojenia od USA.

Na razie żaden europejski rząd nie zwrócił się z formalną prośbą do USA o zgodę na przekazanie myśliwców F-16 Ukrainie

Rzecznik Pentagonu pytany o taką zgodę, wskazał na styczniową publikację "Politico", w której wysoki rangą przedstawiciel Departamentu Obrony stwierdził, że "nie sądzi, by USA były przeciw" temu, aby kraje trzecie przekazały myśliwce Ukrainie. Rozmówca "Politico" prosił wówczas o zachowanie anonimowości uzasadniając to tym, że dyskusja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Holandia, Belgia, Polska i Dania "przesiadają się" z F-16 na F-35

"Politico" zwraca uwagę, że choć Wielka Brytania, która wraz z Ukrainą tworzy koalicję na rzeczy pozyskania myśliwców F-16 dla Kijowa, nie posiada takich myśliwców, to ma je np. Holandia, która również przyłączyła się do tej koalicji. Holenderskie Siły Powietrzne są w trakcie "przesiadania się" z myśliwców F-16 na myśliwce F-35, co - potencjalnie - "uwolni" część posiadanych przez ten kraj myśliwców F-16 (Holandia ma ich w służbie 48). "Politico" wskazuje też, że proces wymiany F-16 na F-35 zajdzie też w najbliższych latach w Belgii, Polsce i Danii.