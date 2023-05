Kłęby czarnego dymu nad Moskwą. Płonie plac budowy

Za trzy pierwsze miesiące tego roku wydobycie węgla kamiennego z polskich kopalń wyniosło 11,9 mln ton, zaś w zestawieniu dla trzech pierwszych miesięcy w 2022 r. to spadek. Przed rokiem było to 14,3 mln ton. Cena węgla dla elektroenergetyki w marcu ponownie rosła, zaś dla ciepłowni spadała. Nadal jednak są to rekordowe wartości.