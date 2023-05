Prezydent Czech: Ukraina nieuchronnie poniesie straszne straty

Czeski prezydent sprecyzował, że oznacza to dostawę około 35 czołgów i 100 pojazdów opancerzonych, i przyznał, że będzie teraz „niezwykle trudne”.

- Republika Czeska dostarczyła już nieco mniej niż 100 czołgów, zwłaszcza T-72, z których wiele zostało zmodernizowanych, mniej więcej tyle samo bojowych wozów piechoty, artylerii, granatników i dużo amunicji – zaznaczył prezydent kraju. - Mamy jednak pewne możliwości w dziedzinie systemów obrony powietrznej z określoną liczbą pocisków, a to bardzo im pomoże.

Pavel podkreślił jednak, że Ukraińcy najwyraźniej nadal mają poczucie, że nie mają wszystkiego, co niezbędne, aby pomyślnie rozpocząć operację.



Czeski prezydent ostrzegł ukraińskich polityków, aby nie ulegli ponagleniom do przyspieszenia działań, zanim nie będą one w pełni przygotowane.



- Dla niektórych może to być pokusa, by naciskać na nich, aby zademonstrowali pewne wyniki – powiedział Pavel. - Będzie to bardzo szkodliwe dla Ukrainy, jeśli ta kontrofensywa się nie powiedzie, ponieważ nie będą mieli kolejnej szansy, przynajmniej nie w tym roku.